Halbierungsinitiative: Milliardär Gantner unter den Spendern

Publiziert am 23.01.2026

Die grösste Spende einer Person stammt von Rudolf Gerber, der 100'000 Franken gegeben hat. Es folgen Oliver Rihs und die Brüder Meili mit je 50'000 Franken. Alle sind Erben und Philanthropen.

Milliardär Fredy Gantner hat 20'000 Franken zur Causa beigetragen, wie Tamedia berichtet. Ins Rampenlicht ist der Mitgründer der Investmentfirma Partners Group getreten, als er letzten Herbst Donald Trump einen Goldbarren im Oval Office übergab.

«Für mich geht es hier um den Sonderfall Schweiz», wird er von Tamedia zitiert. «Medien können auf dem freien Markt nicht in vier Landessprachen produzieren, dafür sind unsere Märkte schlicht zu klein.»

Das Komitee budgetiert mit Gesamteinnahmen von rund 1,31 Millionen Franken. Der Grossteil stammt von Organisationen, darunter das Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM mit 250'000 Franken sowie die Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich Schaffhausen (RFZ) mit 180'000 Franken. Verschiedene SRG-Regionalgenossenschaften spendeten insgesamt 175'000 Franken.

Gemäss den geltenden Transparenzbestimmungen müssen Abstimmungskampagnen mit einem Budget von über 50'000 Franken ihre Einnahmen und alle Spenden über 15'000 Franken deklarieren. Die Abstimmung über die Halbierungsinitiative findet am 8. März statt. (spo)