Publiziert am 13.10.2025

Avolut hat für das Loyalty-Programm der Kleiderläden Chicorée das Mini-Game entwickelt, teilt die Digitalagentur mit. Bei der Umsetzung stand die User Experience im Mittelpunkt.

Nutzerinnen konnten ein 3D-Geschenk betrachten und drehen, bevor sie das Smartphone schütteln. Erreichte das Geschenk den Bildschirmrand, wurde die Haptic Engine aktiviert und ein Vibrationsfeedback ausgelöst. Das Spiel wurde zwischen dem 8. und 20. September in der App ausgespielt und von einer Kommunikationskampagne mit Youtube- und Social-Media-Ads sowie In-Store-Plakaten begleitet.

Täglich nutzten über 70'000 Kundinnen das Spiel. Die Einlösequote der erspielten Gewinne lag bei bis zu 10 Prozent. Während der Laufzeit installierten über 5000 Personen die App neu. (pd/spo)