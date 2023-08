Schweiz Tourismus übergibt die Verantwortung für Markt Spanien an Misha Gambetta, dem bisherigen Marktleiter Indien, wie es in einer Mitteilung heisst. Gäste aus Spanien und Portugal generieren 593'000 Hotellogiernächte (Stand 2019) und bilden so für den Schweizer Tourismus einen wichtigen europäischen Nahmarkt.

Misha Gambetta arbeitet bereits seit mehr als zehn Jahren bei Schweiz Tourismus. Ab 2012 als Marketing Manager Italien in Mailand, danach ab 2019 als Marktleiter Indien in Mumbai. Vor seiner Tätigkeit für die Schweizer Tourismuspromotion hatte Gambetta Funktionen bei mehreren Kommunikations- und Werbeagenturen im In- und Ausland inne. Der mehrsprachige Tessiner ist Inhaber eines Masterabschlusses in Marketing und Digitaler Kommunikation, heisst es weiter.

Leitungswechsel wegen Marktwechsel

«Mit Misha Gambetta übernimmt ein international erfahrener Marketing-Experte die Leitung von Spanien und Portugal», so Corinne Genoud, Leiterin Märkte West und Mitglied der Schweiz-Tourismus-Geschäftsleitung. «Er kennt die europäischen Märkte und ist mit seinem breiten Hintergrund die Idealbesetzung, um die Schweizer Tourismuspromotion auf der Iberischen Halbinsel kreativ und ‹out oft he box› weiterzuführen.»

Die Neubesetzung hängt laut Mitteilung mit dem Wechsel von Sandra Babey, der bisherigen Marktleiterin in Spanien und Portugal, in den Markt Australien und Neuseeland zusammen. Gambetta beginnt seine neue Rolle per 1. Januar 2024 und hat dann die oberste Verantwortung sowohl für die Niederlassung in Barcelona mit zwei Mitarbeitenden als auch für die Antenne Lissabon mit einer Mitarbeiterin. Die Marktleitung Indien wird regulär ausgeschrieben. (pd/yk)