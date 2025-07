Just Eat: Mit dem Essen kommt die Lust

Publiziert am 14.07.2025

Just Eat Schweiz hat eine exklusive Partnerschaft mit Magic X lanciert und bietet neu rund 1500 Erotikprodukte über seine Plattform an. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 45 Minuten nach Bestelleingang, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Der SonntagsBlick berichtete vorab über diese Kooperation.

Über 19 Magic-X-Filialen in der Schweiz sind seit dieser Woche auf der Just-Eat-Plattform verfügbar, darunter Standorte in Basel, Bern, Zürich, Genf und weiteren Städten. Das Sortiment umfasst Kondome, Gleitmittel, erotische Spiele und Lifestyle-Produkte. Bestellungen sind ausschliesslich für Personen ab 18 Jahren möglich und werden in diskreter Verpackung geliefert.

«Es geht nicht mehr nur um die schnelle Mahlzeit, sondern um alltägliche Bequemlichkeit in allen Lebensbereichen», erklärt Lukas Streich, Geschäftsführer von Just Eat Schweiz. Das Unternehmen sehe einen Wandel im Konsumverhalten seiner Kundschaft.

Just Eat Takeaway.com, der Mutterkonzern, betreibt bereits ähnliche Partnerschaften in anderen europäischen Märkten. In den Niederlanden kooperiert das Unternehmen mit EasyToys, in Grossbritannien, Deutschland, Österreich, Irland und Dänemark mit Lovehoney.

Magic X betreibt 31 Ladengeschäfte in der Schweiz und zählt über eine Million Kunden. COO Jan Brönnimann sieht besonders Frauen und Paare zwischen 20 und 45 Jahren als neue Zielgruppe. «Durch die unmittelbare Lieferung spontaner Bestellungen über Just Eat eröffnen wir unseren Kunden einen völlig neuen Bezugsweg für unsere Produkte», so Brönnimann. (pd/cbe)