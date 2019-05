Agentur am Flughafen: Mit Geo-Targeting für Fruchtsaft geworben

Mit «Sluups» führt Fresh Drink einen «hundert Prozent natürlichen, mit der einzigartigen High-pressure-processing-Technologie kalt gepressten und frischen Fruchtsaft» in der Schweiz in ausgewählten Coop-Filialen ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um möglichst nah an den POS auf «Sluups» aufmerksam zu machen, hat die Agentur am Flughafen eine Geo-Targeting-Kampagne entwickelt. Wer sich in unmittelbarer Nähe einer Coop-Filiale (je nach Filiale 100 bis 400 Meter Radius) befindet, wurde gezielt lokalisiert. Wer dort eine App wie zum Beispiel «20 Minuten», «NZZ», «Watson», «SRF Meteo», etc. öffnete, wurde getrackt, mit Bannern bespielt und zum Probieren der «Sluups»-Säfte aktiviert.

Verantwortlich bei Fresh Drink: Bruno Schiess (Geschäftsführer/Inhaber), Marc Lang (Marketingleiter); verantwortlich bei Agentur am Flughafen, Altenrhein: René Eugster (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Tilman Mäder (Screendesign und Programmierung), Miriam Egli (Text/Beratung), Julia Lüchinger (Koordination), AZ Direct, Geo Targeting. (pd/cbe)