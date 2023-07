In Zusammenarbeit mit der Bank Julius Bär hat die Zürcher Social-Media-Agentur Brandertainment am diesjährigen Montreux Jazz Festival eine neue Attraktion im Bereich des User Generated Content in Form einer Glam-Cam lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst. Vergleichbar mit dem Glambot der Oscarverleihung und MET-Gala, eröffnet die Glam-Cam den Festivalbesuchern eine neue Möglichkeit, die Erinnerungen an das Festival aufzuzeichnen und sofort auf den sozialen Medien zu teilen.

Während des gesamten Montreux Jazz Festival ist die Glam-Cam von Brandertainment im Einsatz gewesen und hat dabei über 2100 Clips aufgenommen. Die Attraktion lockte zahlreiche Besucher an, welche ihre Kreativität zum Ausdruck brachten.

«UGC wird meiner Meinung nach noch immer unterschätzt, denn sie kann ein positives Image für die Marke aufbauen und eine grosse Reichweite erzeugen», wird Ziad El Semari, CEO von Brandertainment, in der Mitteilung zitiert. «Beim Montreux Jazz Festival, mit ihrem Global Partner Julius Bär, ist uns mit unserer Glam-Cam eine tolle Social-Activation gelungen.»

«Die Festivalbesucher waren begeistert von der Glam-Cam, mit der sie ihre Erinnerung an das Montreux Jazz Festival auf innovative Weise festhalten konnten», so Linda Krajnak, Deputy Head Global Brand Partnerships & Sponsoring bei Julius Bär. «Wir freuen uns überaus, dass die Clips so oft auf den sozialen Medien geteilt wurden.» (pd/yk)