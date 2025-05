Publiziert am 14.05.2025

Online-Shopping ist in der Schweiz besonders beliebt. Doch wer seine persönlichen Debit- oder Kreditdaten weiter- oder missbräuchliche Zahlungen freigibt, tappt rasch in die Falle von Betrügerinnen und Betrügern. Gemäss polizeilicher Kriminalstatistik 2024 haben Phishing-Attacken im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent zugenommen. Das führt auch zu einer jährlichen Zunahme von Kartendelikten im Umfang von 10 bis 20 Prozent.

Der Prävention kommt deshalb eine zentrale Bedeutung zu. Genau hier setzt Card Security an. Hinter der Initiative steht der Verein Card Security – ein Zusammenschluss der Kartenherausgeber, der Finanzinstitute und der Polizei. Am Mittwoch startet die diesjährige Präventionskampagne zum Thema Phishing. Konzeption und Umsetzung stammen von der Kommunikationsagentur The PR Factory.

«Einfache Botschaften sind der Schlüssel bei der Präventionsarbeit. Die diesjährige Card-Security-Kampagne knüpft bewusst an den Erfolg der vergangenen Kampagnen an. Neu steht Fischerin Linda im Zentrum», erläutert Andrea Miolo-Eberhard, Inhaberin von The PR Factory. «Die Verbreitung der Kampagne durch die Polizeikorps und die Unterstützung durch viele Banken und Finanzinstitute in der Schweiz verstärkt die Wirkung und Glaubwürdigkeit der Botschaften.»

«Linda checkt’s!» lautet das Motto der diesjährigen Card-Security-Kampagne. Jeder Buchstabe von Lindas Name steht für einen Merksatz, mit dem man Phishing verhindern kann. Wer sich an Lindas Tipps hält, kann Kartenbetrug rasch erkennen:

# L = Links und Anhänge von Unbekannten nie anklicken.

# I = Inhalte in E-Mails stets kritisch prüfen.

# N = Neutrale Anrede in Nachricht macht stutzig.

# D = Dringlichkeit und Zeitdruck sind verdächtig.

# A = Absender immer genau überprüfen.

Die Kampagne wird schweizweit in zwei Wellen im Frühling und Herbst ausgestrahlt. Während dieser Zeit gibt es jeweils einen Online-Wissenstest mit Wettbewerb auf der Webseite www.card-security.ch. Zudem werden Online- und Social-Media-Banner auf viel besuchten Plattformen geschaltet.

Ebenso führt die Polizei in der ganzen Schweiz Aktivitäten durch, um über das Thema vertieft zu informieren. Sie verteilt Give-Aways in Form von Fisherman’s Friends und einer Linda-Merkkarte mit den Tipps gegen Phishing. Auch Debit- und Kreditkartenherausgeber sowie Banken unterstützen die Kampagne mit eigenen Aktionen und auf ihren Plattformen. Am 26. Mai findet ausserdem die «Nationale Fachtagung Card Security» zum Thema Kartensicherheit und Präventionsarbeit statt, die ebenfalls von The PR Factory im Auftrag von Card Security organisiert wird. (pd/spo)