Yes Award 2021: Mit Power-Beeren zum Sieg

Das Gewinnerteam Sironia aus Aarau konnte mit seinem Bio-Sirup aus Aroniabeeren, der lokal in der sozialen Institution Dietisberg produziert wird, bei der Jury punkten. Die Gewinner erhalten nun die Möglichkeit einen individuellen TV-Spot für ihr Produkt zu produzieren, der auf den Sendern NTV und Vox in den kommenden Monaten ausgestrahlt wird. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Bereits seit sieben Jahren erhalten Schülerinnen und Schüler, die am «Company Programme» der Non-Profit-Organisation Yes teilnehmen, die Chance ihr selbständig gegründetes Miniunternehmen am Yes Media Award einer Fachjury aus der Medienbranche zu präsentieren.







Während eines Schuljahres konnten sie sowohl im Rahmen des Wirtschaftsunterrichts als auch in ihrer Freizeit der eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Das Ziel war es, selbständig Produkte oder Dienstleistungen zu kreieren, zu produzieren sowie zu vermarkten. Insbesondere während Corona war diesbezüglich Einfallsreichtum und technische Kompetenz gefragt.

«Goldbach engagiert sich schon seit mehreren Jahren im Bereich Corporate Social Responsibility für Jugend und Bildung. Ich bin jedes Jahr aufs Neue begeistert mit wie viel Eifer, Kreativität und Engagement die Jugendlichen eigene Miniunternehmen auf die Beine stellen. Dies verdient grosse Anerkennung», lässt sich Guido Trevisan, CMO der Goldbach Group, zitieren.

Am Veranstaltungstag habe die Herausforderung für die Teilnehmenden nicht nur darin bestanden, die eigene Nervosität zu zügeln, sondern mit der persönlichen Darbietung auch virtuell zu überzeugen. Aufgrund der derzeitigen Pandemielage wurde die Award-Verleihung am 12. März 2021 erneut komplett digital umgesetzt.

Andy Bohli, CEO der Produktionsfirma Imaculix, sagt: «Den Nachwuchs zu fördern liegt mir sehr am Herzen und dass wir dies auch in den derzeit aussergewöhnlichen Zeiten so umsetzen können, ist fantastisch. Mein Team und ich freuen uns darauf, in den kommenden Tagen gemeinsam mit dem Gewinnerteam den TV-Spot zu produzieren.»

Die Expertenjury hatte die Qual der Wah: Vom nachhaltigen Cardholder, veganen Geschirrspülseifen bis hin zum ausgefallenen Brotaufstrich war alles vertreten. Nach rund drei Stunden, in welchen die Teams alles gaben, standen die Sieger fest.







«Es ist fantastisch, dass wir uns gegen diese starke Konkurrenz durchsetzen konnten. Zur Feier des Tages wird nun erst einmal mit unserem Aroniasirup auf den Sieg angestossen» so Dominik Hidber, CEO von Sironia.

Auch Noémie Duschletta, CEO von Yes, ist zufrieden: «Natürlich waren wir alle anfangs etwas traurig, dass dieser Event wieder nur virtuell realisiert werden konnte. Doch wir haben uns nicht bremsen lassen und es ist uns gelungen, das Beste aus dieser Ausgangslage zu machen und den digitalen Aspekt sogar noch weiter auszubauen. So kann sich das Siegerteam Sironia in diesem Jahr nicht nur über den individuellen TV-Spot und einen Pokal, sondern neu auch über eine virtuelle Auszeichnung freuen. Ein somit wirklich gelungener Anlass und wir sind jetzt schon gespannt, in welcher Form der Yes Media Award 2022 stattfinden wird!».

Weitere Informationen sind auch auf der eigens gestalteten Eventseite zu finden. (pd/lol)