Publiziert am 21.04.2026

Werbetreibende sollen Kampagnen künftig eigenständig aufsetzen und buchen können – ohne Agenturen oder Mediaberater einzuschalten. Das schreibt Audienzz in einer Medienmitteilung.

Das Kernelement der Plattform ist eine KI-Integration, die aus einer vom Kunden angegebenen Landingpage automatisch eine Kampagnenstrategie sowie fertig gestaltete Anzeigen generiert. Die Kampagnen werden anschliessend im Cost-per-Click-Modell über das Yaleo-Netzwerk von Audienzz und Ringier Advertising ausgespielt, dem nach Unternehmensangaben über 200 Premium-Websites und Apps in allen Sprachregionen der Schweiz angehören – darunter NZZ, Blick, 20 Minuten, Le Temps und Corriere del Ticino.

Während der Kampagnenlaufzeit optimiert die KI Budgetverteilung und Anzeigenrotation in Echtzeit. Über ein Dashboard können Werbetreibende Targeting, Laufzeit und Budget steuern sowie Abrechnungen einsehen. «Unternehmen wünschen sich bei der Onlinewerbung mehr Eigenständigkeit ohne zusätzlichen Aufwand», lässt sich Nora Chapero, Product Director von Yaleo, in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)