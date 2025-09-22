Jeff: Mobilfunkmarke Swype setzt auf Game-Show-Format

Publiziert am 22.09.2025

Die Mobilfunkmarke Swype hat zusammen mit der Zürcher Kreativagentur Jeff eine interaktive Kampagne an den Bahnhöfen Zürich und Basel umgesetzt. Passanten können an einer Game Show teilnehmen und Preise im Wert von über 30'000 Franken gewinnen, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.

Die Kampagne zielt darauf ab, Brand Awareness für die junge Marke zu schaffen. Anstelle herkömmlicher Werbemassnahmen organisiert Jeff interaktive Spiele am Hauptbahnhof Zürich und am Bahnhof Basel SBB.

«Mit der Game Show wagen wir bewusst etwas Ungewöhnliches», erklärte Bettina Walder, Marketing & Brand Managerin bei Swype. «Wir wollen zeigen, dass Mobilfunk mehr sein kann als Tarifmodelle.»

Zwei Spielformate im Einsatz

Die Kampagne umfasst zwei Spiele: Bei «Splash or Cash» beantworten Teilnehmer Quizfragen, während sie im «Cash Cube» nach Geldscheinen und Preisen wie iPhones, AirPods oder Mobile-Abonnements suchen können.

Als Moderator fungiert Influencer Eric (@ericwdrae), dessen Community bereits im Vorfeld über Teaser-Inhalte eingebunden wurde. Die Veranstaltung am Hauptbahnhof Zürich fand am Wochenende vom 20. September statt, in Basel folgen Termine am 26. und 27. September 2025.

Für die digitale Komponente der Kampagne zeichnet die Content-Agentur TrueStory verantwortlich. Diese produzierte verschiedene Werbemittel mit dem Influencer Eric, darunter DOOH-Spots für die Bahnhöfe, Video-Performance-Ads, YouTube-Werbung sowie Banner-Formate. Zusätzlich entwickelte TrueStory ein animiertes Logo für die Kampagne.

Die Aktion richtet sich primär an die Generation Z und versucht, die Marke Swype in der Meme- und Prank-Culture zu positionieren. (pd/nil)