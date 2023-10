Nach intensiver Recherche und kreativen Brainstorming-Sitzungen fiel die Wahl auf den Markennamen Grajo. Dieser Name sei mehr als nur eine Kombination der Vornamen von Granit and Jojo, so die Agentur. Er soll die Verknüpfung ihrer Werte und Visionen repräsentieren und steht für eine Fusion aus Individualität, Stil und Kreativität. Grajo soll die Dynamik und Charakterstärke von Granit Xhaka mit der Eleganz und modischen Raffinesse von Jojo Ucan verbinden, heisst es.

Im Anschluss wurde das Brand-Design entwickelt. Das Herzstück dieses Auftritts bildet das prägnante Logo, das die enge Zusammenarbeit und Freundschaft der beiden Gründern symbolisiert. Es setzt sich aus stilisierten Initialen der Vornamen zusammen, die eine harmonische Einheit bilden und ihr Modekonzept «two pieces» widerspiegeln.

Granit Xhaka und Jojo Ucan äusserten sich laut Mitteilung begeistert über die Zusammenarbeit: «Die Agentur Asap war der perfekte Partner für unser Herzensprojekt. Unsere Ideen wurden schnell erfasst, und das Team hat mit seiner Kreativität und Macher-Mentalität überzeugt. Wir könnten nicht glücklicher über das Endergebnis unserer Marke sein.»





In zwei Foto- und Videoproduktionen, welche in London und Zürich stattfanden und bei welchen auch der brasilianische Fussballnationalspieler Gabriel Jesus als Model agierte, wurde die erste Launch-Kampagne realisiert. Mit einem modernen, benutzerfreundlichen Onlineshop und einer auf mehrere Wochen orchestrierten Pre-Sale PR-Phase, einschliesslich einer Platzierung auf der Frontpage von 20min, wurde die Marke erfolgreich am 28. September 2023 lanciert und von namhaften Persönlichkeiten aus Sport, Musik und Mode auf Social Media geteilt.

Verantwortlich bei Grajo: Granit Xhaka, Jojo Ucan (Gründer & Designer) Tizian Scheidegger (Gründer & VR), Lukas Gümüs (Design & Styling); verantwortlich bei Asap Alder Strässle and Partner: Ramon Alder (Creative Direction und Gesamtverantwortung), Nico Strässle (Projektmanagement), Florian Bieniek (Creative Strategist), Lena Altorfer (Strategie), Ian Spahr, Lukas Wietlisbach (Graphic Design & Art Direction), Gianni Peng (Fotografie Key Visuals), Manuel Eichmann (Fotografie Produktbilder), Candice Lo (Videographer) Ed Phillips, Aurelio Ghirardelli (Licht); verantwortlich bei Zumo Studios: Dimitrij Tonet, Ivan Putincanin (Web Entwicklung & Shopify Experten. (pd/wid)