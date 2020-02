Das Weingut Lindenhof befindet sich im Weinbaudorf Osterfingen am Rande des Schaffhauser Klettgaus. Ein junges Team kümmert sich mit Können, Sorgfalt und Innovation um den Ausbau der Weine im hofeigenen Keller und bietet ein gastronomisches Erlebnis an, wie es in einer Mitteilung heisst.





Die Kombination aus Tradition und Moderne hat Process und SNK als Grundlage für das Rebranding genommen. Bei der Basislinie wird ein dominantes «LH» in Verbindung mit den Weinsorten gebracht, die jeweils in einer eigenen Schrift gesetzt sind. Die Spitzen- und Lagenweine präsentieren sich mit einem schlichten Kreis mit unterschiedlicher Veredelung.

Im Rahmen des Rebrandings hat Process SNK auch die Website mit Onlineshop neugestaltet. Grosszügige Gestaltung und Reduktion auf Schrift und Kreis sind die wesentlichen Merkmale des Redesigns. Umgesetzt wurde die Website mit Wordpress und Woocommerce. (pd/lol)