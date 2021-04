Ellie Media: Modernes Standort-Marketing mit Sagen

Der ehemalige Radiojournalist Andreas Wullschleger hat die Zürcher Podcast-Agentur Ellie Media gegründet. «Meine Tochter kam im Januar zur Welt – zur selben Zeit als ich die Firma gründete. Zwei Babys, ein Name», so Wullschleger auf Anfrage von persoenlich.com. Ellie Media produziere Podcasts mit einem Storytelling-First-Ansatz: «Das heisst, Reportagen und gestaltete Beiträge stehen bei uns im Fokus, nicht nur Interviews», so der 33-Jährige. «Ausserdem helfen wir anderen Podcastern beim Vermarkten ihrer Podcasts und unterstützen sie bei der Suche nach Sponsoren.»

Als Vorzeigeformat seiner Agentur dient das Podcast-Format «Sagenjäger». Darin gehen Ellie-Media-Geschäftsführer Andreas Wullschleger und Radiomoderator Simon Berginz auf die Jagd nach spannenden Sagen in der Schweiz. In der ersten Staffel werden fünf Sagen aus der Zürcher Gemeinde Zollikon in Hörbuchform erzählt und als Reportage vor Ort mit einem Sagen-Experten besprochen.

Alle Folgen sind auf sagenjaeger.ch auf einer interaktiven Karte verortet. Damit können die Sagen gleich am Ort des Geschehens angehört werden. Laut Wullschleger ist «Sagenjäger» ein «interaktiver Podcast, der die einzelnen Folgen erlebbar macht». Der Podcast sei bereits beliebt bei Schulklassen, welche Ausflüge nach Zollikon unternommen und mit der Lehrperson die Sagen vor Ort angehört hätten. Wie Wullschleger weiter sagt, könne mit «alten Sagen modernes Standortmarketing» betrieben werden.

Wullschleger war rund zehn Jahre als Journalist tätig, unter anderem bei Radio Zürisee, Tages-Anzeiger oder Zürichsee-Zeitung. (cbe)