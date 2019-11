Farner: Modisch und sicher im Strassenverkehr

Für die Edition 16 der Mode Suisse und die Défilé Head 2019 hat die Kommunikationsagentur Farner im Auftrag von TCS und in Zusammenarbeit mit dem Designerkollektiv Archives eine «Made Visible Capsule Collection» lanciert. Die Kollektion begeisterte rund 3500 Besucherinnen und Besucher mit zehn «aufsehenerregenden» Looks, die zeigen, wie man sich stylisch, sichtbar und damit sicherer kleidet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für die Kollektion wurden zahlreiche ikonische Teile der weiblichen und männlichen Garderobe neu interpretiert. Schweizer Models, darunter Nadine Strittmatter, haben die Looks auf dem Catwalk präsentiert. Die Partnerschaft mit On Running sowie verschiedene Influencer-Kooperationen und gezielte PR-Arbeit haben die Inszenierung laut Mitteilung auf dem Catwalk in zahlreiche Medien und Communities getragen.





Made Visible ist ein von Farner und TCS konzipiertes Lifestyle-Label für mehr Sichtbarkeit im Strassenverkehr. Die Kampagne geht neue Wege in der Prävention und erklärt dank Kooperationen mit Handel, Textilindustrie, Sport-, Freizeit- und Mode-Labels sowie Designhochschulen reflektierende Produkte zum Trend.

Verantwortlich bei TCS: Helmut Gierer (Kampagnenleiter), Barbara Sutter (Campaign Manager), Christophe Nydegger (Leiter Verkehrssicherheit); verantwortlich bei Farner: Irena Grunder (Mandatsleitung), Philipp Skrabal (Kreative Leitung), Michel Grunder (Strategie). (pd/lol)