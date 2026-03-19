Publiziert am 19.03.2026

Nutzerinnen und Nutzer können internationale, nationale und regionale Quellen direkt in die Plattform einbinden und kontinuierlich analysieren lassen. Optional lassen sich auch Inhalte hinter Paywalls berücksichtigen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neu ist zudem eine flexible Filterung nach «Flughöhe» der Analyse – etwa zwischen internationalen Leitmedien, nationalen Titeln oder regionalen Quellen.

Die Plattform ordnet identifizierte Inhalte automatisch relevanten Issues und Stakeholdern zu. Delos Analytica mit Sitz in Steinhausen wurde 2024 von Ronald Zemp und Silvan Krähenbühl gegründet und wird nach eigenen Angaben von über 20 Unternehmen und Organisationen eingesetzt. (pd/cbe)