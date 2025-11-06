Publiziert am 06.11.2025

Die Omnicom Media Group Schweiz hat die Wahrnehmung der UCI Mountain Bike-Weltmeisterschaft 2025 im Wallis untersucht. Das Ergebnis: Mountainbike ist zwar kein Massensport, besitzt aber eine kaufkräftige Community. 17 Prozent der Schweizer Bevölkerung bezeichnen sich als Fans, besonders stark vertreten sind Familien mit Kindern unter 15 Jahren.

Die Studie zeigt: Sponsoring wirkt in dieser Zielgruppe direkt. 69 Prozent der Fans gaben an, bereits Produkte aufgrund von Sponsoring-Aktivitäten gekauft zu haben. Das Interesse an der WM war in der Romandie besonders hoch, vor allem bei Männern zwischen 36 und 45 Jahren.







«Wer das familiäre Umfeld mitdenkt, sportnahe Touchpoints nutzt und mit digitaler Reichweite verbindet, kann Bindung aufbauen und Kaufimpulse auslösen», lässt sich Michael Selz, Managing Partner Insights & Strategy bei OMG Schweiz, in einer Mitteilung zitieren. Entscheidend sei das Verständnis für Kultur und Bedürfnisse der Community.

Die Untersuchung wurde in zwei Wellen vor und nach dem Event mit über 500 Teilnehmenden aus der Deutsch- und Westschweiz im Alter von 16 bis 59 Jahren durchgeführt. (pd/cbe)