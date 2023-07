Die Webeagentur Krieg Schlupp Partner (KSP) hat für «Mission Menuhin» des Gstaad Menuhin Festival & Academy das Naming, Design sowie Storytelling umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der «Mission Menuhin» startete am 1. Juli eine breit angelegte Initiative zu umfassender Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Veranstaltung. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Massnahmen definiert, die dazu beitragen, die CO2-Emissionen schrittweise zu reduzieren und das Publikum, das Team und die Partner für einen schonenden Umgang mit Ressourcen zu sensibilisieren.

Einige dieser Massnahmen wie die Konzertreihe «Music for the Planet» wurden gemäss Mitteilung bereits realisiert. Viele weitere werden am und rund um das Festival folgen. Informationen können unter missionmenuhin.ch abgerufen werden.

Verantwortlich bei Gstaad Menuhin Festival & Academy: Lukas Wittermann (Geschäftsführer / Managing Director), Christine von Siebenthal (Marketing & Kommunikation / Konzeption & Realisation); verantwortlich bei KSP: Alba Rau (Art Direction), Wolfram Scherer (Text), Martina Rychtarova (Grafik), Claudia Imholz (Beratung), Manuela Pasanen (DTP), Uwe Schlupp, (Creative Direction), Daniel Krieg (Strategie und Gesamtverantwortung). (pd/yk)