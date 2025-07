Tincan: Musterwohnung in Zürcher Schaufenster

Publiziert am 04.07.2025

An der Zürcher Bahnhofstrasse präsentieren Smeyers und Tincan eine komplett eingerichtete Wohnung im Schaufenster eines ehemaligen Ladenlokals, heisst es in einer Mitteilung. Die 36 Quadratmeter grosse Installation soll für die Eigentumswohnungen des Projekts Leandro in Uitikon-Waldegg (ZH) werben.

Die temporäre Schaufenster-Wohnung ist mit hochwertigem Interieur ausgestattet und verfügt über eine durchdachte Beleuchtung sowie einen simulierten Blick ins Grüne. Passanten können so einen Eindruck davon gewinnen, wie sich das Wohnen am Stadtrand anfühlen könnte. Die Agentur Tincan will damit über herkömmliche Werbemittel wie Inserate und Broschüren hinausgehen und das Wohnkonzept direkt erlebbar machen.

Die Installation an einem der frequentiertesten Orte der Schweiz läuft noch bis Ende Juli. Interessierte können die Wohnvision sowohl vor Ort als auch digital erkunden. Das Projekt zeigt einen neuen Ansatz in der Immobilienvermarktung, bei dem potenzielle Käufer das Wohngefühl bereits in der Innenstadt erleben können. (pd/spo)