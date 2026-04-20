Thomy | Zweifel: Nach Aromat-Chips nun Paprika-Mayo

Publiziert am 20.04.2026

Nach dem viralen Hype der Aromat-Chips (persoenlich.com berichtete) scheint Zweifel auf den Geschmack von Zusammenarbeiten mit anderen Schweizer Marken gekommen zu sein. Der Chipshersteller und Thomy bringen nun gemeinsam eine neue Paprika-Mayonnaise auf den Markt.

Das neue Produkt ist ab dieser Woche bei Coop erhältlich und wird fix ins Sortiment aufgenommen, teilt Nestlé mit. Thomy ist seit 1989 Teil des Konzerns mit Sitz in Vevey. Die Lancierung fällt mit dem 75-Jahr-Jubiläum der Thomy-Tubenmayonnaise zusammen, die 1951 als erste industriell gefertigte Mayonnaise Europas in Basel auf den Markt kam.

Die neue Sorte entstand in gemeinsamen Workshops der beiden Unternehmen. Dabei wurde eine neue Thomy-Rezeptur entwickelt, die den Geschmack der Zweifel Paprika Chips aufgreift. Das Packaging-Design wurde von der Agentur ARD aus Vevey umgesetzt, teilt die Nestle-Kommunikation auf Anfrage. Die Kampagne dazu wurde von Wirz realisiert. (pd/spo)