Publiziert am 15.07.2025

Die Swiss LiveCom Association Expo Event (SLA) reagiert auf die seit Januar 2024 geltende Schweizer Verordnung zur Klimabelange-Berichterstattung und bietet ihren Mitgliedern drei zentrale Tools für nachhaltige Veranstaltungen: eine ISO-Zertifizierung für nachhaltiges Eventmanagement, den «Event Sustainability Monitor» für Benchmarking sowie ein Template für die Nachhaltigkeitsberichterstattung.

«Zertifizierte Unternehmen bekennen sich nicht nur zu einer ressourcenschonenden Zukunft, sondern auch zu modernem Unternehmensmanagement», wird SLA-Präsident Christian Künzli in einer Mitteilung zitiert. Konkret erhalten Mitglieder bis zu 50 Prozent Rabatt auf die ISO-Zertifizierung «Sustainable Management Systems by Expo Event», die seit 2021 in Kooperation mit Acting Responsibly angeboten wird.

Der Event Sustainability Monitor ermöglicht den Vergleich mit 600 registrierten Veranstaltungen und ist für Mitglieder ein Jahr gratis verfügbar. Die Massnahmen sollen die Schweizer Event- und Veranstaltungsbranche bei der Umsetzung nachhaltiger Praktiken unterstützen. (pd/cbe)