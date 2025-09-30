Publiziert am 30.09.2025

Die von der Agentur Crafft gestaltete Website widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit und verbindet Informationen mit interaktiven Elementen. Ziel ist es, nachhaltiges Handeln des Unternehmens darzustellen und Nutzerinnen und Nutzer einzubinden, schreibt die Agentur.

Die Plattform setzt auf Dialog und Partizipation. Verschiedene Formate wie Umfragen, Bewertungen und ein Ideencenter ermöglichen es Akteure, sich aktiv zu beteiligen. Crafft kombiniert für die Umsetzung Design, technische Entwicklung und Kampagnenelemente, um die Inhalte interaktiv aufzubereiten. (pd/spo)