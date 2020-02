«High Heels im Schnee sorgen in St. Moritz für heisse Köpfe», schreibt die Südostschweiz in der Mittwochsausgabe. Gemeint ist ein Bild des Fotokünstlers Tony Kelly, das auf dem Instagram-Kanal des Oberengadiner Ferienortes St. Moritz gepostet wurde:



Laut der Südostschweiz scheiden sich über das Bild die Geister. «Ich bin zwar ein grosser Fan von St. Moritz. Solche Fotos finde ich aber schon ein bisschen peinlich und billig», schreibt ein Follower in den Kommentaren. Oder eine Frau meint: «Was reitet Euch, solch eine sexistische Fehlleistung zu posten? Top of the Flop.» Andere finden das Bild einfach nur «Weltklasse».

Der Instagram-Kanal wird von einer externen Agentur betreut. Unter anderem sei Brand Ambassador Ted Gushue aus London für die Inhalte verantwortlich. St. Moritz Tourismus freuts: «Der Post hat mittlerweile über 4000 Likes auf unserer Plattform, der erfolgreichste in den letzten Wochen», so Marijana Jakic, Mitglied der Geschäftsleitung.

Interessantes Detail am Rande: Das umstrittene Bild wurde gar nicht in St. Moritz geschossen, sondern im französischen Val d’Isère. (cbe)