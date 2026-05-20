Publiziert am 20.05.2026

Die Zürcher Social-Media-Agentur What The Duck übernimmt ab sofort die Betreuung aller Social-Media-Kanäle von Wingo, teilt sie mit. Die Swisscom-Marke richtet sich mit ihrem Angebot in den Bereichen Mobile, Internet und TV an eine junge, preisbewusste und digitalaffine Zielgruppe – und will diese künftig gezielter über soziale Netzwerke ansprechen. Im Vordergrund steht dabei nicht allein die Kommunikation von Tarifen und Produkten, sondern der Aufbau einer klaren Markenpräsenz als einfache und flexible Alltagsmarke.







Die Zusammenarbeit mit What The Duck läuft bereits seit Februar. Die Agentur unterstützt das interne Wingo-Team bei der strategischen Ausrichtung auf Instagram, TikTok und YouTube Shorts sowie bei der Content-Produktion.

Dazu gehören neue Formate, Always-on-Ideen und Kampagnenadaptionen. Erste Ergebnisse sind bereits sichtbar: organischer Content sowie Umsetzungen für die laufende Wingo-Frühlingskampagne. (pd/spo)