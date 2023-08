Smile: Namensgeber lockt mit TV-Spot als Preis

Smile ist auch in diesem Jahr Namensgeber der 4. Smile Swiss Influencer Awards (SSIA). Am 14. Oktober werden die kreativsten Content Creators des Jahres in zehn Disziplinen ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Rahmen der Awards hat Smile die Challenge «Bring die Schweiz zum Lachen» ins Leben gerufen. Die Gewinnerin oder Gewinner wird mit einem Auftritt im nationalen TV-Spot von Smile belohnt.

Den Höhepunkt bilden die Award-Show und die Afterparty am 14. Oktober in «The Hall» in Dübendorf. Als Teil der Awards hat Smile ihre eigene Challenge «Bring die Schweiz zum Lachen» gestartet: Die Creators sind dazu eingeladen, den Alltag der User mit humorvollem Content zu bereichern. Jede Person, die in der Schweiz wohnhaft ist, kann teilnehmen und den Hauptpreis gewinnen. Teilnahmedetails zu den Smile Swiss Influencer Awards finden sich auf der Community Seite von Smile und der offiziellen SSIA Seite.

Die Community entscheidet

Die Smile Community steuert mit ihren Likes auf der Smile Social Wall, wer zu den Finalisten und Finalistinnen zählt, heisst es weiter. Eine Jury von Smile entscheidet dann, wer die Challenge gewinnt und im TV-Spot von Smile zu sehen sein wird. Insbesondere für aufstrebende Content Creators sei dies eine Chance, ihr Talent einem breiten Publikum zu präsentieren. Diese Gelegenheit nutzte auch der letztjährige Challenge-Gewinner Patrick Scherz, der kürzlich seinen Gastauftritt neben dem Influencer Zeki im nationalen TV-Spot der Online-Versicherung hatte.

«Der SSIA ist eine Win-Win Situation, sowohl für aufstrebende, kreative Talente wie auch für die Marke Smile», so Joséphine Chamoulaud, Chief Marketing Officer bei Smile. «Durch die grosse Vielfalt an innovativen Ideen positionieren wir uns bei den jungen Communities der Schweiz und stärken unsere Präsenz als digitaler Lifestyle Brand.» (pd/yk)