Anlässlich der dritten Staffel von «Stranger Things», die am 4. Juli lanciert wird, spannen Coca-Cola und Netflix in «einer bislang einzigartigen Kooperation» zusammen, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben einer umfangreichen Social-Media-Kampagne lanciert Coca-Cola pünktlich zum Serienstart eine Limited-Edition-Dose im Look von «Stranger Things». Ganz im Sinne des Serienhits steht das Coca-Cola-Logo auf dem Kopf. Zudem können Konsumenten via QR-Code auf den Dosen in eine virtuelle Welt eintauchen, «in der seltsame Dinge geschehen und aus der man sich schlussendlich befreien muss», heisst es weiter.

«Netflix ist ein visionäres Unternehmen, das aus den Wohnzimmern von Menschen weltweit nicht mehr wegzudenken ist», wird Stefan Rothenbühler, Senior Brand Manager bei Coca-Cola Schweiz, zitiert. «Stranger Things» sei eine der erfolgreichsten Serien überhaupt und zelebriere mit dem 80er-Look einen ikonischen Style, der von jungen Generationen wiederbelebt werde und bei älteren Generationen Kindheitserinnerungen wecke. «Die 80er-Jahre sind auch in der Geschichte von Coca-Cola eine prägende Zeit. Darum freuen wir uns umso mehr, mit unserer Limited Edition die Zeitreise für ‹Stranger Things›-Fans noch erlebbarer zu machen», so Rothenbühler.

Die Limited Edition der Coca-Cola-Dosen, welche exklusiv für den Schweizer Markt hergestellt wurden, sind ab sofort im Detailhandel erhältlich. (pd/cbe)