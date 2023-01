Mit dem Goldbach Crossmedia Award werden seit 2005 wegweisende, crossmediale und kreative Kampagnen ausgezeichnet. In diesem Jahr gibt es gleich eine doppelte Gewinnchance. Es können sowohl Cases für den traditionellen Goldbach Crossmedia Award als auch für die neu lancierte Zusatzauszeichnung, den Replay Ads Award, eingesendet werden. Der Sonderpreis wird eingeführt, um die innovativste und kreativste Nutzung der neuen TV-Werbeformen zu prämieren.

Die Fachjury steht fest

Unter der Leitung von Marco Taborelli (Marco Taborelli Consulting), küren folgende Branchenexpertinnen und -experten die Goldbach Crossmedia Siegerkampagne 2023:

Ursula Arnold, Mindshare

Andrea Bison, thjnk Zürich

Luitgard Hagl, Jung von Matt/Limmat

Christina Jaldón, Opel Schweiz

Lara Jelinski, Dentsu Switzerland

Matthew Katumba, Hochspannung Kommunikation

Jasmine Kellenberger, The Walt Disney Company

Yves Luetolf, Graubünden Ferien

Nannette Passberg, OMG

Roman Reichelt, Credit Suisse

Nina Rolle, JBW Media

Maurizio Rugghia, Sir Mary

Philipp Skrabal, Farner Consulting

Giselle Vaugne, Wunderman Thompson

Roger Zingg, Migros-Genossenschafts-Bund

Die besten crossmedialen sowie neu auch die besten Replay Ads Kampagnen werden am 10. Mai 2023 im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web in der Zürcher Eventlocation The Hall gekürt. (pd/mj)