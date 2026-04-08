EventButler: Neu in vier Sprachen verfügbar

Publiziert am 08.04.2026

Mit der Mehrsprachigkeit will das Portal Eventplanerinnen und Eventplaner aus allen Sprachregionen der Schweiz gleichermassen ansprechen, heisst es in einer Mitteilung. EventButler listet nach eigenen Angaben über 4000 Angebote von Locations, Dienstleistern und Teamevents und bezeichnet sich damit als grössten Marktplatz seiner Art in der Schweiz. Neben dem Schweizer Portal betreibt das Unternehmen eigene Länderportale in Deutschland und Österreich.

Geschäftsführer Sebastian Utz betont die Bedeutung des Schritts: «Erstmals rücken die Westschweiz, das Tessin und die Deutschschweiz auf einer gemeinsamen Plattform zusammen.» Im Zuge des Relaunches wurde die technische Infrastruktur der Plattform vollständig erneuert. Der neue EventButler ist ab sofort unter eventbutler.ch erreichbar. (pd/spo)