Werbeflächen in und an Verkehrsmitteln sind etablierte Marketinginstrumente. Seit diesem Jahr sind die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) und die Moving Media Basel (BVB Basler Verkehrs-Betriebe, BLT Baselland Transport AG) Teilnehmer der MA Strategy. Ihr Angebot lässt sich somit nicht nur über die Intermedia-Studie analysieren, sondern auch mit demjenigen anderer Gattungen in Beziehung setzen, wie es in einer Mitteilung der Wemf heisst.

«Mit der Aufnahme der Verkehrsmittelwerbung sind ab sofort noch mehr werberelevante Kommunikationskanäle in der Studie vertreten», wird Urs Wolfensberger, Executive Director of Marketing and Sales der Wemf, zitiert. «Die MA Strategy kann damit ihre Vorreiterrolle als umfassendste Intermedia-Studie der Schweiz weiter ausbauen.» Um die Gattung möglichst vollständig abbilden zu können, wäre es sinnvoll, wenn zukünftig neben Basel und Zürich auch die Verkehrsbetriebe weiterer Städte an der Studie partizipieren würden, sagt Wolfensberger weiter.

Die MA Strategy 2018 wird am Mittwoch, 21. November 2018, publiziert. (pd/cbe)