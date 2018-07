Die Mediengruppe Internet wird seit Januar 2017 inklusive Search-Desktop-Werbung im «Werbemarkt Trend» ausgewiesen. Per Datenschluss Juli 2017 wurde zusätzlich Search-Mobile in die Werbestatistik von Media Focus integriert, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Januar erfolgte die Integration von Search für die Romandie auf Basis zehntausender französischer Suchbegriffe.

Die Mediengruppe Internet enthält neu auch Daten für Youtube (Video Pre-Rolls und Display). Diese wurden rückwirkend ab Januar integriert. Im Monat März entspricht der Anteil Youtube an der Mediengruppe Internet 3 Prozent, am Media Mix 1 Prozent. Mehr als 600 Werbetreibende, allen voran Apple, Swisscom und Wix.com nutzen den Kanal um ihre Zielgruppen zu erreichen.

Verbesserungen in der Abfrage auf Basis von Kundenfeedbacks haben zu Anpassungen der Bewertung geführt, heisst es im «Werbemarkt Trend Report». Eine Vergleichbarkeit über eine definierte Zeitreihe sei nach wie vor jederzeit gewährleistet. Aktuell seien Lifestyle/Tech Brands auf extrem reichweitenstarken Videos tendenziell noch überbewertet (wie zum Beispiel Apple). Um die Realität möglichst nah abbilden zu können und diesen Extremfällen gerecht zu werden, werde Media Focus die Bewertung ständig optimieren. Es kann deshalb in naher Zukunft zu weiteren Anpassungen in der Bewertungsmethode kommen.

Highlights im Juni

Nach dem geringen Rückgang im Vormonat pendelt sich der Werbedruck mit einer Steigerung von 3,3 Prozent mit 621.5 Millionen Bruttofranken wieder auf April-Niveau ein. Anders als in den Vorjahren bleibt der markante Rückgang des Werbedrucks im Juni damit aus. Der Anstieg ist jedoch vor allem der Datenerweiterung zuzuschreiben. Aber auch ohne diese sinkt der Werbedruck nur minim um 0.6 Prozent.

Das erste Halbjahr schliesst damit mit 3’584 Millionen Bruttofranken und einem deutlichen Plus von 29,8 Prozent – ohne Datenerweiterung Online liegt der Werbedruck bei 2’868 Millionen, was einem Plus von 3,8 Prozent entspricht. (pd/cbe)