Havas Play: Neue Agentur für Kulturmarketing

Publiziert am 15.01.2026

Die Kommunikationsgruppe Havas baut ihr Angebot aus und positioniert sich mit einer spezialisierten Einheit im Bereich Sport, Musik, Gaming, Mode und Lifestyle.

Yann Baffalio, bisher Head of Havas Sports, übernimmt die Leitung von Havas Play Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Einheit erweitert das globale Netzwerk, das über 700 Experten in mehr als 25 Ländern umfasst.

Havas Play verbindet Plattformen, Partner, Inhalte, Medien und Erlebnisse rund um die Leidenschaften von Zielgruppen. Die Agentur bietet Dienstleistungen in den Bereichen Cultural Navigation, Branded Content, Live & Experiential IP, Social & Influence sowie Partnerships & Sponsorships an.

Zum Kundenstamm des globalen Netzwerks gehören unter anderem LVMH, Harman, Adidas, Puma, Unilever, Red Bull, Uefa und America's Cup.

Die Schweiz ist Hauptsitz zahlreicher internationaler Sportorganisationen und grosser Marken, die jährlich über eine Milliarde US-Dollar in globale Sponsoring-Aktivitäten investieren. Havas Play Schweiz soll lokalen Zugang zu Schweizer Kulturanlässen bieten und gleichzeitig das globale Netzwerk nutzen, wie es weiter heisst. (pd/cbe)