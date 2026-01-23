23.01.2026

Double You

Neue Agentur für Sponsoring

Gründer ist Alexander Weislein. Das Unternehmen mit Standorten in Rotkreuz, Zürich und Lausanne ist in allen drei Sprachregionen tätig und richtet sich an Veranstalter und Eventplattformen.
Gründer Alexander Weislein ist seit 30 Jahren in der Sponsoringbranche tätig. (Bild: zVg)
Gegründet hat die Agentur Alexander Weislein, der sie auch leitet. Weislein verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Sponsoring, in der Brand Activation und im Eventmanagement, heisst es in einer Mitteilung.

Double You entwickelt Sponsoring-Strategien, strukturiert Partnerschaftsmodelle und identifiziert geeignete Plattformen für Marken und Veranstalter. In ausgewählten Fällen übernimmt die Agentur auch das Management von Aktivierungskampagnen über mehrere Events hinweg. (pd/spo)

 


