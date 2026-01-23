Double You

Neue Agentur für Sponsoring

Gründer ist Alexander Weislein. Das Unternehmen mit Standorten in Rotkreuz, Zürich und Lausanne ist in allen drei Sprachregionen tätig und richtet sich an Veranstalter und Eventplattformen.

Gründer Alexander Weislein ist seit 30 Jahren in der Sponsoringbranche tätig. (Bild: zVg)