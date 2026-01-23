Double You: Neue Agentur für Sponsoring

Gegründet hat die Agentur Alexander Weislein, der sie auch leitet. Weislein verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Sponsoring, in der Brand Activation und im Eventmanagement, heisst es in einer Mitteilung.
Double You entwickelt Sponsoring-Strategien, strukturiert Partnerschaftsmodelle und identifiziert geeignete Plattformen für Marken und Veranstalter. In ausgewählten Fällen übernimmt die Agentur auch das Management von Aktivierungskampagnen über mehrere Events hinweg. (pd/spo)
Kommentar wird gesendet...