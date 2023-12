ISS: Neue Chefin für Marketing und Kommunikation

Per 1. Dezember übernimmt Janine Zimmermann die Leitung Marketing und Kommunikation bei ISS Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. In ihrer Position wird sie in erster Linie an der Weiterentwicklung der Kommunikations- und Marketingstrategie arbeiten, um die Markenpräsenz von ISS Schweiz zu stärken.

Darüber hinaus übernimmt sie beim Unternehmen für Workplace Experience und Facility Management die Verantwortung für die interne und externe Kommunikation sowie die Umsetzung gezielter Marketinginitiativen. ISS beschäftigt 12'000 Mitarbeitende in der Schweiz und 350'000 weltweit.

Vor ihrem Eintritt bei ISS Schweiz war sie als Senior Consultant bei der PR-Agentur IRF Reputation tätig. Dort leitete sie Kommunikationsprojekte für Kunden in den Bereichen Handel, Industrie und Finanzwesen, einschliesslich der Betreuung von Social-Media-Kanälen. Zuvor war sie für die digitale Kommunikation bei der Valora Gruppe verantwortlich.

Janine Zimmermann verfügt über einen MBA in Corporate Management mit Schwerpunkt Digital Business & E-Marketing von der HSBA Hamburg School of Business Administration. (pd/wid)