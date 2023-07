Dentsu: Neue Chief People Officer ernannt

Dentsu gibt die Ernennung von Alexandra Pöttker-Wittmann als Chief People Officer für Deutschland und DACH mit Wirkung zum 1. September 2023 bekannt. Sie berichtet in ihrer neuen Rolle an Karin Zimmermann, CEO DACH, und Victoria Livingstone, Chief People Officer EMEA, und wird Teil des Dentsu Deutschland & DACH Executive Boards sowie des EMEA HR Leadership Teams.

Alexandra Pöttker-Wittmann verfügt laut einer Mitteilung über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Führung von internationalen HR-Organisationen: in der Personalentwicklung, in der Steigerung des Mitarbeiterengagements, im Coaching von Führungskräften, in der Konzeption und Umsetzung von Personalstrategien und in der Organisationsentwicklung. Als Chief People Officer wird sie den gesamten Personalbereich von Dentsu in DACH leiten, die strategischen HR-Prioritäten von Dentsu vorantreiben und darüber hinaus auch die Aktivitäten von Dentsu in den Bereichen Diversity, Equity und Inclusion (DEI) entscheidend mitgestalten.

Zuvor leitete die neue Chief People Officer die Bereiche Human Resources und People & Culture bei grossen internationalen Unternehmen wie Tchibo, Unilever, Campbell Soups und Philips. Derzeit arbeitet sie noch als HR Direktorin BeNeDACH (Belgien, Niederlande, Deutschland, Österreich und Schweiz) bei Covetrus, einem globalen Unternehmen in der Tiergesundheitsindustrie.

Alexandra Pöttker-Wittmann folgt auf den bisherigen HRD Germany & DACH Thomas Wendt, der Dentsu im Juni 2023 verlassen hat. (pd/cbe)