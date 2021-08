Kingfluencers: Neue Co-Geschäftsführung

Laufschuhfirma On

Börsengang in New York steht bevor

Die Firma On Running hat den Zulassungsantrag für den Gang (IPO) an die New Yorker Börse (NYSE) eingereicht.

Die Schweizer Laufschuhfirma On Running mit Roger Federer als Investor hat den Zulassungsantrag für den Gang (IPO) an die New Yorker Börse (NYSE) eingereicht.