Swisscom: Neue Co-Leitung für Sponsoring

Nach über zehn Jahren als Leiter Sponsoring verlässt Tom Rieder Swisscom. Seine Nachfolge haben per

1. März 2019 Andrea Meier und Julia Fehlbaum im Jobsharing übernommen. Die langjährigen Mitarbeiterinnen würden das Portfolio wie auch die bestehenden Partner sehr gut kennen, schreibt die Swisscom in einer Mitteilung. Beide haben einen Master of Science in Business Administration der Universität Bern und waren Teil des internen Talentprogramms. «Mit Andrea und Julia konnten wir zwei ausgewiesene Sponsoringexpertinnen für die Aufgabe gewinnen. Als moderner Auftraggeber ist es für uns zentral, dass auch Teamleitungen im Co-Sharing Ansatz übernommen werden können», lässt sich Achill Prakash, Head of Marketing & Image Communications, zitieren.



Andrea Meier und Julia Fehlbaum übernehmen die Position von Tom Rieder, der fortan seine Energie in das von ihm mitgegründete Startup Dloop investiert. «Tom Rieder hat in den vergangenen zehn Jahren mit viel Engagement und Kreativität dafür gesorgt, dass Swisscom für die Menschen in der Schweiz intensiv erlebbar wurde. Ich danke Tom ganz herzlich für sein Herzblut und wünsche ihm für sein Start-up unerschütterliche Leidenschaft, Durchhaltewillen und das nötige Quäntchen Glück», so Prakash weiter.



Swisscom ist langjähriger Hauptsponsor von Swiss-Ski, Presenting Partner der Energy Konzertreihen sowie als Partner der Swiss Football League bei sämtlichen Clubs der Super League engagiert. Seit Ende 2018 ist Swisscom mit der Swisscom Hero League neu auch im eSport aktiv. Im B2B-Bereich stehen Eigenformate, Plattformen der NZZ Mediengruppe sowie die Beteiligung an der Digital Festival AG im Fokus. (pd/wid)