Lenovo: Neue Consumer Sales Managerin ernannt

In dieser Position ist Stefania Serafino verantwortlich für die Consumer Division von Lenovo Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie berichtet an Frank Blockwitz, Managing Director von Lenovo Schweiz. Stefania Serafino wird Teil des Swiss Country Leadership Teams sein und folgt in ihrer neuen Rolle auf Christopher Houben, der das Unternehmen bereits Ende September auf eigenen Wunsch verlassen hat.



Seit 1999 arbeitet Stefania Serafino in der Schweizer IT-Branche und bringt viele Jahre Erfahrung mit. Unter ihren bisherigen beruflichen Stationen finden sich Unternehmen wie Tech Data, bei welchem sie als Marketing-Managerin zur Teamleaderin der Software Business Unit aufstieg. Darauf folgten weitere Stationen als Key-Account-Managerin bei ABC Software, Head of Supplies Division bei ALSO Schweiz und National Marketing Coordinator bei MediaMarkt Schweiz. 2018 wechselte sie schliesslich als Consumer Key-Account-Managerin zu Lenovo. (pd/tim)