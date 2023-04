Livesystems: Neue DOOH-Leistungswerte veröffentlicht

Livesystems hat mit modernster Messmethodik ihre DOOH-Leistungsdaten neu ermittelt. Das Marktforschungsinstitut Intervista wurde mit diesem Projekt beauftragt. Die Werbekontakte mit den Bildschirmen von Livesystems werden im Footprints-Panel von Intervista gemessen. Dieses Panel umfasst circa 3000 Personen, welche die App «Footprints Research» auf Ihren Smartphones installiert haben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für die verschiedenen Werbenetzwerke von Livesystems kommen in der App unterschiedliche Messtechnologien zum Einsatz: Kontakte mit Bildschirmen in öffentlichen Verkehrsmitteln und mit City Screens an Strassen und Plätzen werden mit GPS-Tracking und Daten der Bewegungs- und Rotationssensoren des Smartphones genau erfasst. Werbekontakte in Geschäften, an Zapfsäulen oder an mehrstöckigen Objekten wie zum Beispiel Bahnhöfen werden über Beacons, welche in den Bildschirmen von Livesystems integriert sind, registriert.

Die Werbekontakte sind sichtbarkeitsgewichtet. So ist sichergestellt, dass Kriterien, die einen massgeblichen Einfluss auf die Kontaktqualität haben, bei der Berechnung der Kontaktwerte berücksichtigt werden (zum Beispiel Aufenthaltsdauer bei den Bildschirmen, Blickwinkel, Geschwindigkeit bei der Passage).

Der Kundennutzen steht im Vordergrund

Mit dieser präzisen Messung für alle Netzwerke verfügt Livesystems «über in der Schweiz einzigartige Daten zur Leistung ihres gesamten Inventars», wie es weiter heisst. Mit der hohen Datenqualität und Detailgenauigkeit schaffe das Unternehmen für Kundinnen und Kunden die nötige Transparenz, die eine professionelle und zielführende DOOH-Medienplanung sicherstelle.

«Wir stellen unseren Kunden verlässliche und glaubwürdige Daten für die Kampagnenplanung zur Verfügung, die dem vielfältigen Medium DOOH gerecht werden», wird Yves Kilchenmann, Co-CEO Livesystems, zitiert. «Dank der genauen Messung und Sichtbarkeitsgewichtung, welche sich an internationalen Branchenstandards orientiert, können nicht mehr nur potenzielle, sondern neu auch effektive Kontakte angeben werden», ergänzt Beat Fischer, Mitglied der Geschäftsleitung bei Intervista.

Die Daten der Messung sind ab sofort im Planungstool der Livesystems, dem «Inventory Finder», kostenlos und ohne Lizenz zugänglich. «Wir erwarten eine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und eine Erhöhung der Planungseffizienz. Das Tool wertet auf Kampagnenbasis die relevanten Plandaten aus. Unter anderem werden Werte wie die Bruttokontakte und die Nettoreichweite, die Reichweitenentwicklung sowie OTS und auch der GRP ausgegeben. Sowohl der Kampagnenzeitraum als auch der Werbedruck können individuell eingestellt werden. Zudem erlauben es die neuen Leistungswerte, Aussagen zu den demographischen Merkmalen der Zielgruppen zu machen», so Kilchenmann.

Die Daten werden halbjährlich, jeweils im Frühling und Herbst, aktualisiert. Das gewährleistet, dass die Leistungswerte stets aktuell bleiben und der fortlaufende Ausbau des DOOH-Inventars von Livesystems abgebildet wird. (pd/cbe)