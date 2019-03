Mediaschneider: Neue Doppelspitze übernimmt in Bern

Ab sofort nehmen Thorsten Winkler als CEO / Head of Strategy und Melissa Spycher als COO / Head of Operations bei Mediaschneider Bern die Zügel in die Hand, wie es in einer Mitteilung heisst. Die beiden treten in die Fussstapfen von Christian-Kumar Meier, den sie als Geschäftsführer ablösen.

Winkler und Spycher sind beide schon seit über fünf Jahren im Unternehmen und verfügen «über profundes Media-Know-How in allen Disziplinen», wie es weiter heisst. Vor ihrer Zeit bei Mediaschneider Bern waren beide bei Vermarktern tätig, Winkler bei Tripadvisor in London und Spycher bei der Admeira in Zürich. «Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen und die neue Herausforderung, die wir voller Elan angehen wollen», werden die beiden zitiert.

Durch die Weitergabe des Zepters von Christian-Kumar Meier könne ein nahtloser Übergang in der Führung der Mediaschneider Bern sichergestellt werden, sagt Urs Schneider, Verwaltungsratspräsident der Mediaschneider Gruppe, dazu. (pd/wid)