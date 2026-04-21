Bürgenstock Resort: Neue Event Domes eingeweiht

Publiziert am 21.04.2026

Verantwortlich für Konzeption und Umsetzung der Event Domes zeichnet Dominik Stalder, Hotel Manager des Bürgenstock Resorts. Seine Erfahrung bei der Realisierung internationaler Grossanlässe – darunter die Konferenz zum Frieden in der Ukraine – fliesst dabei direkt in die Konzeption neuer Eventformate ein, heisst es in einer Mitteilung.

Die modulare Holz-Glas-Architektur bietet Platz für bis zu 550 Gäste und ermöglicht flexible Raumkonfigurationen: von offenen Plenarsituationen über Breakout-Zonen bis hin zu separaten Empfangsbereichen. Das Konzept folgt den Prinzipien des biophilen Designs und integriert Tageslicht, Panorama und alpine Umgebung gezielt in die Nutzung. Die Domes richten sich an Corporate Events, Konferenzen und exklusive Anlässe im internationalen MICE-Umfeld.

Rund 300 geladene Gäste aus Wirtschaft, Kunst, Kultur sowie der Medien- und Eventbranche wohnten der Eröffnung bei. Die gestalterische Leitung lag beim belgischen Designer Charles Kaisin. Das Programm umfasste tagsüber Aktivitäten im Haus, gefolgt von Apéro, Dinner und Afterparty; ein zweiter Tag im hoteleigenen Alpine Spa rundete das Event ab.

Managing Director Chris K. Franzen, seit April 2024 an der Spitze des Resorts, sieht in den neuen Räumlichkeiten einen klaren Standortvorteil: Die Domes schafften neue Möglichkeiten für Begegnungen – flexibel, inspirierend und international ausgerichtet. Franzen wurde kürzlich von den Falstaff Hotel Awards als «Hotelier des Jahres» ausgezeichnet. (pd/spo)