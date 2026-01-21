Publiziert am 21.01.2026

Die Firma positioniert sich als Full-Service-Produktionsfirma und begleitet Projekte von der Konzeption bis zur Umsetzung, heisst es in einer Mitteilung. Das Angebot richtet sich an Marken, Agenturen und Institutionen und reicht von grossen kommerziellen Produktionen bis zu experimentellen Formaten.

Hinter Black Belt Productions steht ein Team mit Erfahrung in Filmproduktion, Werbung und digitaler Communication. Der Einsatz von KI-Technologie sei dabei als Erweiterung, nicht als Ersatz des traditionellen Filmhandwerks gedacht. «Kreativität entsteht bei Menschen, Technologie hilft uns nur, ihre Ideen schneller und präziser umzusetzen», wird Mitgründer Dominic Fistarol zitiert.

Produzent David Luisi sieht die Branche im Wandel: «KI revolutioniert den Film schneller als alles zuvor.» Gleichzeitig werde nach neuen Formen gesucht, während sich Produktionsprozesse verändern.

Black Belt Productions ist Mitglied der Swissfilm Association. Die Firma will qualitativ hochwertige Produktionen mit internationalem Anspruch realisieren. (pd/spo)