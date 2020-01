Obeliscum: Neue Firma setzt sich für Aussenwerbung ein

Die neu gegründete Obeliscum GmbH engagiert sich für die Interessen der Plakatbesitzer im dynamisch wachsenden und sich verändernden Schweizer Out-of-Home-Markt.

Von Seiten der Kantone/Städte/Gemeinden, Immobilien-Besitzer/Real Estate, Einkaufscenter sowie dem öffentlichen Verkehr bestehe ein grosses Bedürfnis, die Vermarktung der Plakatflächen auf dem eigenen Grund und an den Liegenschaften zu überprüfen und den neuen Marktbedürfnissen anzupassen. Im Besonderen stellen die von der Werbewirtschaft stark nachgefragten digitalen Werbeflächen (DOOH) für die Plakatbesitzer eine grosse Herausforderung und gleichzeitig eine einmalige Chance dar, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.

Drei Experten würden nun ihre jahrelange Erfahrung für Plakatbesitzer vereinen. Andy Lehmann begleitete in den letzten Jahren laut Mitteilung viele Ausschreibungen in allen genannten Bereichen. IAB-Präsident David Burst arbeitete in leitender Position für Mediaagenturen und Werbetreibende, im klassischen wie auch digitalen Mediabereich. Der Marketing-Experte Holger Haedrich ergänzt das Team durch seine Expertise in Datenanalysen und -erhebungen. (pd/cbe)