Livesystems: Neue Führungscrew für die Vermarktungsunit

Der neue CEO der Livesystems AG, Dragan Dojcinovic, besetzt die Geschäftsleitung mit zwei Branchenexperten. Per 1. Dezember 2019 wurden Nicola Molinara zum Chief Client Officer (CCO) und Claudio Marty zum Chief Operation Officer (COO) ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Molinara gehöre praktisch seit Anbeginn zur Livesystems-Familie. Als allererster Sales-Mitarbeiter bei Livesystems trage er seit neun Jahren «massgeblich zum wirtschaftlichen Gedeihen und damit zur Erfolgsstory von Livesystems bei». Als Regional Sales Director habe er die Aussenstandorte Basel, Luzern und Aarau aufgebaut. Später sorgte der heute 33-Jährige als Chief Strategy Officer und als kreativer Kopf der Firma für neue strategische Impulse, heisst es weiter.

«Nicola kennt praktisch alle unsere langjährigen Kunden persönlich», wird CEO Dragan Dojcinovic in der Mitteilung zitiert. «Er ist durch seine Erfahrung die optimale Person, die strategischen Kundenbeziehungen weiter auszubauen und zu professionalisieren – also die perfekte Besetzung für die GL.» Für Molinara sei der Posten als Chief Client Officer mehr als eine neue Führungsaufgabe: «Ich freue mich, die Verkaufsdivision strategisch auf ein nächstes Level zu bringen und die Produktepalette für Werbekunden weiter auszugestalten».

Neuer Chief Operation Officer in der Geschäftsleitung der Verkaufsorganisation Livesystems AG ist Claudio Marty. In seiner bisherigen Funktion als Head of Business Development habe sich der 32-Jährige auf den Ausbau der Produktepalette im Online und DOOH-Bereich fokussiert. Als COO führe Marty die strategische Transformation weiter voran und sorge für die Zuständigkeit der Bereiche Commercial Publishing, Internal Operations und Product Management. «Ich bin stolz auf meine neue Funktion und freue mich, die Verkaufsdivision im Operativen weiterentwickeln zu können», sagt er laut Mitteilung. (pd/cbe)