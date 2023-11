OneID: Neue Initiative für digitale Werbetechnologie

Der sich dynamisch wandelnde digitale Werbemarkt steht vor einer entscheidenden Wende. Mit dem Auslaufen von Third-Party-Cookies und sich ändernden Datenschutzbestimmungen ist der Markt gezwungen, etablierte Praktiken grundlegend zu überdenken.

Mit der Einführung des neuen Service OneID schaffen die Vermarkter gemeinsam eine Basistechnologie in Form einer digitalen Werbe-ID, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese würde es Werbetreibenden ermöglichen, Schweizer Nutzerinnen und Nutzer über programmatische Einkaufsplattformen einfach und ohne Überschneidungen Publisher-übergreifend zu adressieren, was bisher nur auf den grossen internationalen Plattformen möglich gewesen sei. Ein konkreter Anwendungsfall sei zum Beispiel das Frequency-Capping, also die Begrenzung, wie oft eine bestimmte Anzeige einem einzelnen Nutzer angezeigt werde.

OneID unterstützt laut Mitteilung Werbekunden innerhalb einer vertrauenswürdigen, transparenten und sicheren Infrastruktur dabei, ihre Marketingziele zu erreichen und soll Ende des ersten Quartals 2024 für Werbekunden verfügbar sein. Über die Integration in das Transparency- und Consent-Rahmenwerk der IAB Europe sei sichergestellt, dass die Nutzerinnen und Nutzer Kontrolle und Transparenz über ihre eigenen Daten und deren Nutzung behalten und der Missbrauch persönlicher Daten verhindert werde.

Mit OneID setzen die Werbevermarkter Audienzz, CH Media, Goldbach, Ringier Advertising «ein Zeichen für Innovation im Bereich Werbetechnologie und legen den Grundstein für eine zukunftsfähige digitale Werbeinfrastruktur», wie es weiter heisst. OneID wird innerhalb des zwischen den beteiligten Verlagshäusern bereits bestehenden Joint Ventures OneLog umgesetzt. OneLog bietet heute bereits eine SSO-Login-Lösung für Schweizer Medien an. Die Werbe-ID Lösung OneID ist eine von der Login-Lösung OneLog unabhängige Dienstleistung. Nutzerinnen und Nutzer können die Dienste jeweils unabhängig voneinander in Anspruch nehmen. OneID steht allen interessierten Publishern auch ausserhalb der beteiligten Vermarkter zur Verfügung. (pd/cbe)

