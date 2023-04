Cembra hat weitgehend in Eigenproduktion ihren Arbeitgeberauftritt überarbeitet und präsentiert sich unter dem Werteversprechen «echt anders» mit einer neuen Karrierewebsite, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dieses Werteversprechen wurde laut Mitteilung in der gesamten Projektumsetzung eingehalten: Denn Inhalte und Design wurden mit dem Einsatz eigener Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen selbst konzipiert und in-house umgesetzt. Eine Besonderheit sind die Videos. Diese wurden vom Skript, über den Dreh bis zum Schnitt von den Protagonistinnen und Protagonisten gestaltet. Entstanden sind so kreative, witzige und authentische Clips aus dem Arbeitsalltag von Cembra-Mitarbeitenden.

«Im Rahmen unserer kulturellen Transformation wandeln wir uns zu einer agileren, kooperativeren und lernenden Organisation», so Katja Alder, Head Organisational and People Development von Cembra, gemäss Mitteilung. «Dazu braucht es das Engagement und das Know-how von allen, und ein attraktives, angenehmes Arbeitsumfeld, in dem alle selbstbewusst und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Dies wollen wir mit unserem neuen Auftritt auch nach aussen transportieren.»

«Cembra hat den Shift vom Arbeitgeber- hin zum Arbeitnehmermarkt verstanden und die internen Talente teamübergreifend mit spannenden Projekten involviert», sagt der Personalmarketingexperte Jörg Buckmann in der Mitteilung. «Einmalig ist, wie stark die Mitarbeitenden vor und hinter den Kulissen beteiligt wurden. Und mutig finde ich die Konsequenz, mit der Cembra ihr Versprechen, ‹echt anders› zu sein, mit viel Sprachcharme und echten Bildern und Videos einlöst.» (pd/yk)