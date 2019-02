Seit 1. Februar 2019 ist Sarina Langloh Leiterin Events & Operations bei Echowerk, wie der Vermarkter schreibt. Die 35-Jährige ist gelernte Beraterin in Unternehmens- und Marketingkommunikation, ihre Ausbildung hat sie an der SAWI Polycom absolviert. Nach dem Abschluss war sie mehrere Jahre bei Crafft Kommunikation als Beraterin/Projektmanagerin tätig. 2015 wechselte sie zu Energy Schweiz, wo sie während zwei Jahren als Projektleiterin für Events und Promotionen beschäftigt war. Zuletzt war sie beim Migros-Genossenschafts-Bund als Projektleiterin Lesermarketing tätig.









Die 32-jährige Fabienne Kleiner wird sich neu als Partnerin an der Echowerk GmbH beteiligen und damit den Ausbau des Unternehmens noch stärker prägen, heisst es weiter. Sie startete als Verantwortliche Verkauf und Marketing und war Geschäftsleitungsmitglied bei Echowerk. Mit einem BA der HWZ in Kommunikation und mehrjähriger Beschäftigung in der Medien- und Eventvermarktung sowie Tätigkeiten in verschiedenen Marketingdisziplinen hat Kleiner fundierte Erfahrung im besagten Bereich. (pd/wid)