Top-Medien: Neue Leitung für die Verkaufsabteilung

Der 53-jährige Antonio Procopio arbeitet noch bis Ende September als Verkaufsleiter bei Swiss Regiomedia in Kreuzlingen und wechselt dann zu Top-Medien. «Mit Antonio Procopio konnten wir einen Fachmann verpflichten, der sich in unserer Region bestens auskennt», wird Top-Geschäftsführer Philippe Pfiffner in einer Mitteilung zitiert. Procopio folgt auf Thomas Kämpfer, der an Pfingsten verstorben ist.

Ebenfalls per 1. Oktober 2021 übernimmt Eric Bertusi die Funktion als Stv. Verkaufsleiter. Der 25-jährige Winterthurer arbeitet seit Anfang 2021 für die Top-Medien und absolviert nebenbei die berufsbegleitende Weiterbildung zum Dipl. Marketingmanager HF.

Bis zum Antritt der neuen Verkaufsleitung wird die Abteilung interimistisch durch den langjährigen Stv. Verkaufsleiter Peter Isler geführt. (pd/cbe)