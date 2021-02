Nicht nur aufgrund der aktuellen Pandemielage erfreuen sich digitale Events und alternative Formate grosser Beliebtheit und steigender Nachfrage. In Zürich eröffnete daher kürzlich das 5tudio – eine einzigartige Studiolocation für Kultur- und Firmenevents, die optimal an die Bedürfnisse digitaler Events angepasst ist und es ermöglicht, auch unter den aktuellen Auflagen mitreissende und spannende Events durchzuführen. Dafür ist es nicht nur technisch bereits komplett ausgestattet, der Betreiber des 5tudios, die Core Productions GmbH, bietet zudem von der Konzeptentwicklung über das Marketing bis hin zur Durchführung mit erfahrenem Personal eine umfassende Betreuung an.

Bis zu 100 Livegäste

Ob Streaming, Konferenz, Live-Talk oder Kulturevent – die Eventlocation in Zürichs Trendquartier Kreis 5 bietet diverse Möglichkeiten und eine High-End-Ausstattung, die für jeden Anlass individuell angepasst werden kann. Auf zwei Etagen befinden sich mehrere kleine und grosse Bühnen, zwei Barbereiche sowie zahlreiche LED-Flächen mit Leuchtelementen, die für das Branding des Veranstalters genutzt werden können.

Zudem lassen sich alle Hintergründe passend auf das Corporate Design des Kunden abstimmen. Unter Einhaltung der Auflagen des Gesundheitsamtes ist es sogar teils möglich, das Event mit einem Livepublikum von bis zu 100 Gästen zu ergänzen. Früher als Laborbar 5 bekannt und beliebt, wurde die Location komplett saniert und modernisiert und erhielt den Charakter eines modernen TV-Studios.

Flexible High-End Ausstattung

Das 5tudio verfügt über eine umfangreiche Licht- und Audiotechnik, die ein Event optimal in Szene setzt. Speziell für Live-Events und Aufzeichnungen wird dies durch ein Kamera-Setup sowie High-Speed Internet mit schneller Down- und Uploadrate ergänzt. Das Event kann auf alle gängigen Plattformen gestreamt werden. Für die reibungslose Durchführung sorgt ein Team von professionellen Technikern, die die Verantwortung für Video, Licht, Audio sowie Bildregie übernehmen.

Professionelle Betreuung

Die Core Productions GmbH stellt jedoch nicht nur eine Location zur Verfügung. Das Kollektiv mit langjähriger Erfahrung in der Eventbranche, betreut Kunden bei der Konzepterstellung, erarbeitet gemeinsam mit dem Kunden den optimalen Look und Feel und bietet Consulting im Bereich Design, Marketing und Hospitality. Bestens vernetzt vermittelt es ausserdem Kontakte zu Partnern in Bezug auf Catering, Technik und viele weitere Bereichen der Eventbranche. (pd)