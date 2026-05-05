Victorinox | Titlis Bergbahnen: Neue Marketing-Partnerschaft

Publiziert am 05.05.2026

Die Titlis Bergbahnen und der Taschenmesserhersteller Victorinox arbeiten künftig zusammen. Die beiden Unternehmen haben eine Marketing-Partnerschaft vereinbart, wie es in einer Mitteilung heisst.

Konkret bedeutet das: Victorinox-Branding in den Bergbahnstationen, eine Eisskulptur in der Gletschergrotte und Werbung auf LED-Displays. Weitere gemeinsame Massnahmen sollen folgen.

Beide Unternehmen sprechen nach eigenen Angaben in wichtigen internationalen Märkten ähnliche Zielgruppen an – ein zentrales Argument für die Kooperation. Über finanzielle Details der Partnerschaft machen die Unternehmen keine Angaben.

Die Titlis Bergbahnen sind an der Börse kotiert und betreiben neben den Bahnen zwei Hotels sowie mehrere Restaurants in Engelberg. Victorinox beschäftigt weltweit rund 3000 Mitarbeitende und vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern. (pd/cbe)