Le Grand Bellevue Gstaad: Neue Marketing- und Kommunikationsleiterin

Publiziert am 18.02.2026

Gübeli ist in Zürich aufgewachsen und seit rund neun Jahren – mit kurzen Unterbrüchen – beruflich im Saanenland tätig, heisst es in einer Mitteilung. Sie studierte Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Fribourg und schloss 2017 die Hotelfachschule Thun ab.

Anschliessend war sie unter anderem für das Marketing und die Kommunikation des The Chedi Andermatt zuständig und leitete zuletzt als Co-Direktorin das Chalet-Hotel Alpenland in Lauenen. Begleitend absolvierte sie ein CAS in Tourismus und Digitalisierung an der Universität Bern. In ihrer neuen Funktion beim Le Grand Bellevue zeichnet Gübeli für sämtliche PR- und Werbeaktivitäten sowie die Weiterentwicklung der Markenstrategie verantwortlich.

Gübeli folgt auf Arianna Proto, welche seit Ende 2024 in dieser Funktion tätig war, präzisiert das Hotelmanagement auf Anfrage. «Sie sucht eine andere Herausforderung und verlässt unser Haus auf eigenen Wunsch», heisst es weiter. (pd/spo)