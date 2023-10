Visa: Neue Marketingchefin für Zentraleuropa

Stefanie Heindel wird ab Oktober 2023 das Marketing für Zentraleuropa bei Visa leiten. In dieser Funktion ist sie für alle Marketingaktivitäten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst. Heindel ist unter anderem für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Marke Visa in den vier Ländern zuständig. Sie leitet die Entwicklung wirkungsvoller Marketingstrategien und -kampagnen sowie die Umsetzung von B2B-Programmen.

Heindel war bereits seit April 2023 als Interim Head of Marketing für Zentraleuropa tätig. Im April letzten Jahres kam sie als Brand & Strategy Director Central Europe zu Visa in Frankfurt. Davor war sie 14 Jahre bei Procter & Gamble im Brand Management für verschiedene Produktkategorien in unterschiedlichen Funktionen tätig. Stefanie Heindel hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der European School of Business Reutlingen und der Dublin City University. (pd/wid)